Россия существенно увеличила количество солдат на Запорожской АЭС, - "Энергоатом"

"На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных окупантов: сейчас здесь насчитывается более 2500 военных РФ, и их уже даже больше, чем станционного персонала", - отмечают в "Энергоатоме".

Там добавили, что враги превращают станцию в свою укрепленную военную базу. Количество солдат противника увеличилось и во временно оккупированном Энергодаре.

Также в "Энергоатоме" уточняют, что в Энергодар вернулись и так называемые "власти", которые уезжали в "отпуск" в сторону Азовского моря на две недели.

"Да, захватчики до сих пор остаются на площадке АЭС и в городе атомщиков, но очень скоро ВСУ таки придет на израненную энергодарскую землю", - подчеркнули в компании.