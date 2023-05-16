Росія суттєво збільшила кількість солдатів на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом"

Росія зосередила на Запорізькій АЕС кілька тисяч озброєних солдатів. Нині там їх більше, ніж персоналу станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.
"На окупованій росіянами Запорізькій АЕС суттєво зросла кількість озброєних оккупантів: зараз тут налічується понад 2500 військових РФ, і їх уже навіть більше, ніж станційного персоналу", - зазначають в "Енергоатомі".
Там додали, що вороги перетворюють станцію на свою укріплену військову базу. Кількість вояків противника збільшилася і у тимчасово окупованому Енергодарі.
Також в "Енергоатомі" уточнюють, що в Енергодар повернулися і так звана "влада", яка виїжджала у "відпустку" у бік Азовського моря на два тижні.
"Так, загарбники досі залишаються на майданчику АЕС і в місті атомників, але дуже скоро ЗСУ таки прийде на поранену енергодарську землю", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що на Запорізькій атомній електростанції значно скоротилася кількість персоналу.
Також ми писали, що "Енергоатом" готується оперативно замінити персонал ЗАЕС одразу після її деокупації.
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