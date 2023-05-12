На Запорожской АЭС существенно сократилось количество персонала, - МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции значительно сократилось количество персонала. Это может повлиять на ядерную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Запорожская АЭС все еще имеет достаточно необходимого персонала для нынешнего сокращенного уровня эксплуатации, но продолжающаяся нехватка работников может негативно повлиять на ядерную безопасность и защиту.

"Обслуживать эту большую атомную электростанцию ​​в течение длительного периода, имея только необходимый персонал, невозможно. Безопасность завода, даже в остановленном состоянии, требует надлежащего обслуживания оборудования, а также выполнения других регулярных и важных работ. Вызывает беспокойство, что установлена ​​программа технического обслуживания не выполняется уже много месяцев", - отметил Гросси.

На прошлой неделе началась " эвакуация" жителей Энергодара, где проживает большинство работников станции, что создало дополнительную неопределенность ситуации с персоналом.

К тому же на прошлой неделе сократилось количество персонала из-за периода недавних отпусков и текущей ситуации в регионе. При этом руководство станции отметило, что приоритетом остается наличие достаточного количества персонала для выполнения всех соответствующих нормативных требований, включая ядерную и промышленную безопасность.

Гросси выразил обеспокоенность тем, что сложная ситуация с кадрами может повлиять на способность ЗАЭС должным образом поддерживать системы, важные для ядерной безопасности.