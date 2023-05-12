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В "Энергоатоме" рассказали о подготовке к быстрой замене персонала ЗАЭС после деоккупации

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Пятница 12 мая 2023 00:13
В "Энергоатоме" рассказали о подготовке к быстрой замене персонала ЗАЭС после деоккупации Фото: Запорожская атомная электростанция (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" готовятся оперативно заменить персонал Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре сразу после освобождения для обеспечения нормальной работы АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, персонал, выехавший из захваченного российскими войсками Энергодара на подконтрольную украинскому правительству территорию, сейчас работает на их других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях.

"Но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС по первому вызову", - отметил Котин.

Так, рассказал руководитель "Энергоатома", НАЭК также готовит вахты на атомных станциях, полные смены персонала, которые будут необходимы в случае нехватки персонала на ЗАЭС после ее освобождения.

Котин обратил внимание на наличие признаков подготовки российских захватчиков к побегу со станции - так называемой "эвакуации".

"В частности, проводилась специальная тренировка персонала "Росатома" и военных для быстрого выезда со станции", - добавляет президент "Энергоатома".

Видео: в "Энергоатоме" рассказали о ситуации на захваченной РФ ЗАЭС, и подготовке к замене персонала станции после освобождения

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют "эвакуировать" работников временно захваченной ЗАЄС - речь идет об около 3100 людей.

Добавим, что по информации Генерального штаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков.

Напомним, что в последнее время на территории Запорожской атомной электростанции наблюдается усиление военного присутствия и активности.

При этом недавно в МАГАТЭ утверждали, что персонал Запорожской АЭС остается на месте, несмотря на объявление россиян об "эвакуации" в Энергодаре.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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