"Как стадо кабанов": как РФ изменила пуски "Шахедов" и какой ответ готовит Украина

В Украине создают собственную комплексную систему противовоздушной обороны. Украинский "Железный купол" будет существенно отличаться от израильского из-за больших масштабов нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова журналистке Янине Соколовой.

Каким будет украинский "Железный купол"

По словам Елизарова, полностью покрыть территорию Украины дорогими зенитными ракетами, такими как Patriot или IRIS-T, физически и экономически невозможно. Поэтому военное руководство утвердило концептуальное решение - собственный "Железный купол", который состоит из четырех компонентов.

"Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть намного больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол - это маленькое пятнышко такое, чисто по размерам, имею в виду", - пояснил он.

Сейчас Воздушные силы системно работают над его внедрением.

Где сбивают львиную долю дронов

Заместитель командующего рассказал, что до 50% вражеских беспилотников уничтожают еще на границе или вдоль линии фронта. Именно там расположены наиболее подготовленные бригады Сил обороны, которые всегда готовы к быстрому реагированию и принимают на себя основной удар.



Новая тактика россиян и ответ ВСУ

Враг изменил подход к атакам и теперь запускает "Шахеды" большими "стадами", чтобы прорвать украинскую оборону.

"Они уже не летят какими-то малыми группами. Это напоминает, как кабаны по лесу бегут и сносят все на своем пути. И эта модель будет дальше усиливаться", - рассказал Елизаров.

Он добавил, что даже если экипажи мобильных огневых групп расположить в три эшелона, они не смогут справиться с одновременным пролетом, например, 15 дронов на одном участке. Часть беспилотников все равно прорвется.

Именно поэтому Воздушные силы разработали совершенно новую тактику борьбы с беспилотниками, к которой сейчас системно переходят, отметил заместитель командующего.