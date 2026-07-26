Детали дипломатических демаршей

В разведке отмечают, что правительства этих государств по разным причинам выразили недовольство действиями РФ, что свидетельствует о дальнейшей потере ее авторитета в мире.

Индия выразила решительный протест из-за российского удара ракет по сухогрузу MV Golden Leo возле порта Одессы, в результате которого погибли четыре индийских граждана. МИД страны подчеркнул, что удары по гражданским судам неприемлемы.

Азербайджан направил ноту протеста после того, как россияне атаковали АЗС азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. Баку требует расследования и соблюдения норм защиты гражданских объектов.

Ботсвана официально заявила о тревожном росте случаев обманной вербовки своих граждан для участия в войне против Украины на стороне РФ.

"Такая риторика иллюстрирует своеобразный тектонический сдвиг в отношениях между странами, которые недавно считались близкими партнерами", - заявили в СВР Украины относительно реакции Индии.

Позже президент Азербайджана официально заявил о готовности полностью заменить Россию на нефтегазовом рынке Европы.

В разведке подчеркивают, что агрессивное поведение Кремля все больше отвлекает от него международных партнеров, сужая дипломатические возможности РФ в "развороте на Восток".

Что известно о потере влияния РФ

Ранее стало известно, что африканский континент постепенно дистанцируется от Кремля из-за использования вербовочных схем для войны.

Также азербайджанская сторона неоднократно отмечала нарушение международных обязательств со стороны России во время атак на гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, потеря РФ статуса надежного энергетического партнера позволяет альтернативным поставщикам активно занимать ее долю на европейском рынке.