Три демарші за десять днів: Індія, Азербайджан і Ботсвана дистанціюються від РФ

Деталі дипломатичних демаршів

У розвідці зазначають, що уряди цих держав із різних причин висловили незадоволення діями РФ, що свідчить про подальшу втрату її авторитету у світі.

Індія висловила рішучий протест через російський удар ракет по суховантажу MV Golden Leo біля порту Одеси, внаслідок якого загинули чотири індійські громадяни. МЗС країни наголосило, що удари по цивільних суднах є неприйнятними.

Азербайджан направив ноту протесту після того, як росіяни атакували АЗС азербайджанської компанії SOCAR у Миколаївській області. Баку вимагає розслідування та дотримання норм захисту цивільних об'єктів.

Ботсвана офіційно заявила про тривожне зростання випадків обманного вербування своїх громадян для участі у війні проти України на боці РФ.

"Така риторика ілюструє своєрідний тектонічний зсув у відносинах між країнами, які донедавна вважалися близькими партнерами", - заявили в СЗР України щодо реакції Індії.

Згодом президент Азербайджану офіційно заявив про готовність повністю замінити Росію на нафтогазовому ринку Європи.

У розвідці підкреслюють, що агресивна поведінка Кремля дедалі більше відвертає від нього міжнародних партнерів, звужуючи дипломатичні можливості РФ у "розвороті на Схід".

Що відомо про втрату впливу РФ

Раніше стало відомо, що африканський континент поступово дистанціюється від Кремля через використання вербувальних схем для війни.

Також азербайджанська сторона неодноразово наголошувала на порушенні міжнародних зобов'язань із боку Росії під час атак на цивільну інфраструктуру.

Крім того, втрата РФ статусу надійного енергетичного партнера дозволяє альтернативним постачальникам активно займати її частку на європейському ринку.