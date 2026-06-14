Долги и проблемные платежи: разведка озвучила реальные экономические показатели РФ

Корпоративный сектор России накопил более 117,5 млрд долларов просроченной дебиторской задолженности. К концу февраля этого года доля проблемных платежей достигла 6,7%, что составляет около 3,8% ВВП страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Согласно данным, которые базируются на "Обзоре финансовой стабильности" Центрального банка РФ за IV квартал 2025 года и I квартал 2026 года, самая сложная ситуация сложилась в добывающей промышленности - там доля просроченных платежей превысила 8%. В обрабатывающей промышленности и торговле этот показатель приблизился к 7%.

В СВРУ отмечают, что именно эти отрасли российские власти традиционно позиционируют как основу устойчивости своей военной экономики, однако именно они генерируют наибольший объем неплатежей.

Несмотря на это, Центробанк РФ продолжает уверять рынки в отсутствии системных рисков для финансовой стабильности. В то же время регулятор признает ухудшение финансовых показателей корпоративного сектора.

Отдельное внимание разведка обращает на то, что значительная часть неплатежей формируется вне банковской системы. Российские компании все чаще используют отсрочку платежей между собой, фактически заменяя банковское кредитование межкорпоративными займами.

Такой механизм позволяет поддерживать видимость деловой активности, но лишь откладывает накопившиеся проблемы. Из-за этого предприятия становятся все более зависимыми от дорогостоящего краткосрочного финансирования, сокращают инвестиционные программы и перекладывают финансовое давление на поставщиков и подрядчиков.

В разведке отмечают, что наиболее уязвимыми в этой ситуации остаются малые и средние предприятия. Рост доли проблемных долгов повышает риски банкротств и поглощений со стороны крупных компаний.

"Корпоративная Россия медленно каннибализирует сама себя", - отметили в СВРУ.