Россия сегодня атаковала Украину десятками ракет с разных направлений, - Игнат

Российская армия сегодня атаковала Украину десятками ракет. В нападении участвовали десять самолетов Ту-95мс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию со стратегической авиации. Около 10 самолетов Ту-95мс нанесли этот удар в несколько волн. По разным направлениям двигались ракеты. Во многих областях работала ПВО", - сказал он.

Он добавил, что стоит дождаться окончательного подсчета, когда будет известно, сколько всего ракет было сбито.

Ракетный удар по Украине

Сегодня утром, 21 сентября, российские войска устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы, Хмельницкий, Дрогобыч.

В Киеве при отражении ракетной атаки силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей. В результате падения обломков сбитых целей в Дарницком районе произошел пожар, было повреждено несколько зданий, ранения получили семь человек.

В Киевской области упали обломки сбитых российских ракет повреждены больница и дома, пострадавший.

В Черкассах в гостинице, где упали обломки сбитых ракет, пострадали 10 человек. Глава ОВА отметил, что спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут находиться люди. Всего в гостинице могло находиться до 23 человек.

В Дрогобыче Львовской области две ракеты попали по промышленному объекту. Загоревшийся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. Еще одна ракета попала по частному двухэтажному складу.

В Ровно в результате атаки было попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Часть Ровенского района осталась без электроэнергии

Все последствия вражеских обстрелов украинских городов 21 сентября - в материале РБК-Украина.