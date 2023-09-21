В Киевской области из-за ночной атаки повреждены больница и дома, есть пострадавший

В Киевской области упали обломки сбитых российских ракет. В результате атаки оккупантов повреждены больница и дома, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Facebook.

По данным прокуратуры, из-за российской атаки 21 сентября повреждены частные дома мирных жителей, хозяйственные постройки, авто и здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, там вспыхнул пожар.

В результате российского террора пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног.

Правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: в Киевской области упали обломки ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)

Что известно о ночной атаке

Этой ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Взрывы слышали во многих регионах, в частности, в Киеве и области.

В районе столицы силы ПВО сбили около 20 вражеских целей, но обломки упали в нескольких районах.

Детальнее о ракетном ударе по Киеву - в материале РБК-Украина.

Также все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

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