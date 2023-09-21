Росія сьогодні атакувала Україну десятками ракет з різних напрямків, - Ігнат

Російська армія сьогодні атакувала Україну десятками ракет. До нападу залучили десять літаків Ту-95мс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95мс завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. В багатьох областях працювала ППО", - сказав він.

Він додав, що варто дочекатися остаточного підрахунку, коли буде відомо скільки всього ракет було збито.

Ракетний удар по Україні

Сьогодні вранці, 21 вересня, російські війська здійснили влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький, Дрогобич.

У Києві під час відбиття ракетної атаки силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків збитих цілей у Дарницькому районі сталася пожежа, було пошкоджено декілька будівель, поранення отримали семеро людей.

У Київській області впали уламки збитих російських ракет пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий.

У Черкасах в готелі, де впали уламки збитих ракет, постраждало 10 осіб. Очільник ОВА зазначив, що рятувальна операція продовжується, оскільки під завалами можуть перебувати люди. Усього в готелі могло перебувати до 23 осіб.

У Дрогобичі Львівської області дві ракети влучили по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м. Ще одна ракета влучила по приватному двоповерховому складу.

У Рівному внаслідок атаки є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Частина Рівненського району залишилася без електроенергії.

Усі наслідки ворожих обстрілів українських міст 21 вересня - в матеріалі РБК-Україна.