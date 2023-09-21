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Оккупанты обстреляли предприятие в Дрогобыче: подробности ракетной атаки Львовской области

Львов, Четверг 21 сентября 2023 08:02
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Оккупанты обстреляли предприятие в Дрогобыче: подробности ракетной атаки Львовской области Фото: обстрел предприятия в Дрогобыче Львовской области устроила РФ 21 сентября (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области оккупанты нанесли ракетные удары по предприятию в Дрогобыче. Зафиксировано два "прилета" по цеху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета - по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м", - рассказал он.

По словам главы ОВА, еще один ракетный удар - по частному двухэтажному составу.

"Есть возгорание на площади 20 кв.м. Пожары еще тушат. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. Не игнорируйте воздушные тревоги", - добавил Козицкий.

Обстрел Украины 21 сентября

В ночь на четверг, 21 сентября, российские войска устроили массированній обстрел Украины. О взрывах сообщали в Хмельницком, Львовской области, Ровно. В Киеве и в Черкасской области работала ПВО. Только над столицей удалось сбить больше 20 вражеских целей. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

Обстрел Львова

19 сентября во время массированного обстрела по Украине Львов атаковали 18 беспилотников-камикадзе, 15 из которых удалось сбить, из-за чего начался масштабный пожар.

Вскоре из-под завалов достали двух человек, мужчина в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что из-под завалов во Львове достали и тело молодого мужчины, который работал на складе.

На данный момент известно, что из-за пожара, причиной которого стал обстрел сгорело 300 тонн гуманитарной помощи.

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Львовская область Дрогобич
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