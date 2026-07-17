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Россия вслед за бензином будет покупать дизель за границей, - СМИ

15:58 17.07.2026 Пт
3 мин
Когда крупнейший экспортер теперь ищет топливо по миру
aimg Сергей Козачук
Фото: Россия будет покупать дизель за границей (Getty Images)

Россия впервые в истории готовится импортировать дизельное топливо из-за границы из-за критического сокращения собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Детали правительственного решения

По информации издания, российское правительство уже подготовило законодательную базу, которая позволит приступить к импорту дизельного топлива. До этого РФ уже была вынуждена закупать иностранный бензин у Беларуси, Казахстана и Индии.

Для закупки дизеля вводится так называемый импортный демпфер. В рамках этого механизма российские нефтяные компании будут получать субсидии из бюджета.

Государство будет компенсировать разницу между высокими мировыми ценами и внутренними российскими тарифами. По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, это должно сохранить экономическую привлекательность поставок для импортеров.

Почему возник дефицит топлива

Исторически Россия была одним из крупнейших экспортеров дизеля в мире, вывозя за границу около 40-50% всего производимого объема. Однако ситуация кардинально поменялась.

Главные причины топливного кризиса:

  • Удары по НПЗ. Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы обвалили переработку нефти в России до 20-летних минимумов.
  • Падение производства. Выпуск дизельного топлива в стране сократился почти на 40%. Это даже превышает темпы падения производства бензина, уменьшившегося на четверть.

Последствия для потребителей

На дефицит "солярки" уже массово жалуются российские аграрии на юге РФ, где стартовала уборочная кампания.

Из-за нехватки топлива на местных заправках установили жесткие лимиты - 100 или 200 литров в одни руки. При этом для работы одного комбайна в смену требуется не менее 300 литров.

Цены на дизель в России на конец июня подскочили на 18,1%, что явилось рекордом за последние 15 лет. В Южном федеральном округе средняя стоимость топлива достигла 110 рублей за литр, несмотря на то, что его экспорт из страны полностью закрыт.

Вероятным поставщиком дизеля в Россию называют Индию. Российские компании планируют обратиться в индийские НПЗ в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Пока аналитики оценивают дефицит нефтепродуктов в РФ на уровне 400-600 тысяч тонн ежемесячно.

Последствия ударов по НПЗ и реакция Кремля

Напомним, розничные цены на горючее в РФ зафиксировали очередной скачок. Ситуация усугубилась после того, как украинские дроны надолго остановили один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов страны - "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.

В результате атаки, произошедшей 14 июля, на предприятии полностью вышли из строя обе установки первичной переработки сырой нефти.

Масштаб проблем заставил отреагировать высшее руководство страны-агрессора. Российский диктатор Владимир Путин публично признал наличие "определенных проблем" с бензином в РФ.

На фоне дальнобойных санкций ВСУ и дефицита горючего на внутреннем рынке лидер Кремля раз разразился угрозами в адрес Украины.

Эксперты отмечают, что топливный коллапс в России продолжает углубляться, а перебои со снабжением нефтепродуктами становятся системными.

О текущих тенденциях и последствиях дефицита подробнее читайте в материале РБК-Украина "Топливный кризис в РФ углубляется: после атак дронов цены взлетели до новых максимумов".

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