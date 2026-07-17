Россия вслед за бензином будет покупать дизель за границей, - СМИ

Детали правительственного решения

По информации издания, российское правительство уже подготовило законодательную базу, которая позволит приступить к импорту дизельного топлива. До этого РФ уже была вынуждена закупать иностранный бензин у Беларуси, Казахстана и Индии.

Для закупки дизеля вводится так называемый импортный демпфер. В рамках этого механизма российские нефтяные компании будут получать субсидии из бюджета.

Государство будет компенсировать разницу между высокими мировыми ценами и внутренними российскими тарифами. По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, это должно сохранить экономическую привлекательность поставок для импортеров.

Почему возник дефицит топлива

Исторически Россия была одним из крупнейших экспортеров дизеля в мире, вывозя за границу около 40-50% всего производимого объема. Однако ситуация кардинально поменялась.

Главные причины топливного кризиса:

Удары по НПЗ . Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы обвалили переработку нефти в России до 20-летних минимумов.

. Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы обвалили переработку нефти в России до 20-летних минимумов. Падение производства. Выпуск дизельного топлива в стране сократился почти на 40%. Это даже превышает темпы падения производства бензина, уменьшившегося на четверть.

Последствия для потребителей

На дефицит "солярки" уже массово жалуются российские аграрии на юге РФ, где стартовала уборочная кампания.

Из-за нехватки топлива на местных заправках установили жесткие лимиты - 100 или 200 литров в одни руки. При этом для работы одного комбайна в смену требуется не менее 300 литров.

Цены на дизель в России на конец июня подскочили на 18,1%, что явилось рекордом за последние 15 лет. В Южном федеральном округе средняя стоимость топлива достигла 110 рублей за литр, несмотря на то, что его экспорт из страны полностью закрыт.

Вероятным поставщиком дизеля в Россию называют Индию. Российские компании планируют обратиться в индийские НПЗ в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Пока аналитики оценивают дефицит нефтепродуктов в РФ на уровне 400-600 тысяч тонн ежемесячно.