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В ГУР объяснили, как Россия использует ситуацию в Израиле против Украины

Понедельник 16 октября 2023 01:36
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В ГУР объяснили, как Россия использует ситуацию в Израиле против Украины Фото: Россия использует ситуацию в Израиле против Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия активно использует ситуацию в Израиле, появляются подтверждения взаимодействия Кремля и ХАМАС.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире канала "Мы Украина".

"В РФ используют террористические атаки по Израилю, с одной стороны, с целью реализации отдельных информационно-психологических операций против Украины на международном уровне, с целью использовать события и атаки в Израиле против Украины, ослабить международную поддержку – это факт", - отметил Юсов.

По его словам, также все чаще и все больше появляется подтверждений взаимодействия и сотрудничества путинской России с движением ХАМАС.

"И передача оружия, трофейного оружия, в ХАМАС состоялась ранее террористических атак в Израиле", - добавил он.

Вторжение ХАМАС в Израиль

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

В ответ Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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