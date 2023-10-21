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В НАТО достаточно ресурсов для поддержки Украины и Израиля

Бухарест, Суббота 21 октября 2023 01:36
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В НАТО достаточно ресурсов для поддержки Украины и Израиля Фото: В НАТО хватит ресурсов для поддержки Украины и Израиля (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В НАТО достаточно ресурсов для поддержки Израиля в конфликте с ХАМАС, а также для поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Digi24.

У НАТО достаточно ресурсов для поддержки Израиля, а также для военной поддержки Украины, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в пятницу вечером.

Заместитель генсека определил две прямые угрозы альянса - Россия и терроризм. Россия была бы рада, если бы Запад, США и мы начали делить наше внимание между тем, что происходит на Ближнем Востоке и в Украине.

"Этого не произойдет. Мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно быстрее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", -, - заявил Джонаэ.

Таким образом, тот факт, что новый кризис возникает в другом регионе - например, нынешний на Ближнем Востоке, вызванный конфликтом между Израилем и ХАМАС, "не застает НАТО врасплох", заявил заместитель генсека.

Ранее премьер-министр Литвы заявила, что страны Запада не сократят помощь Украине из-за войны в Израиле.



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