В НАТО достаточно ресурсов для поддержки Украины и Израиля

В НАТО достаточно ресурсов для поддержки Израиля в конфликте с ХАМАС, а также для поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Digi24 .

У НАТО достаточно ресурсов для поддержки Израиля, а также для военной поддержки Украины, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в пятницу вечером.

Заместитель генсека определил две прямые угрозы альянса - Россия и терроризм. Россия была бы рада, если бы Запад, США и мы начали делить наше внимание между тем, что происходит на Ближнем Востоке и в Украине.

"Этого не произойдет. Мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно быстрее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", -, - заявил Джонаэ.

Таким образом, тот факт, что новый кризис возникает в другом регионе - например, нынешний на Ближнем Востоке, вызванный конфликтом между Израилем и ХАМАС, "не застает НАТО врасплох", заявил заместитель генсека.

Ранее премьер-министр Литвы заявила, что страны Запада не сократят помощь Украине из-за войны в Израиле.





