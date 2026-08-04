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Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска, много пострадавших

14:28 04.08.2026 Вт
2 мин
Число раненых продолжает увеличиваться
aimg Юлия Капитонова
Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска, много пострадавших Фото: Россияне продолжают терроризировать Краматорск (VadymFilashkin)
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4 августа российские захватчики нанесли удар авиабомбами по Краматорску Донецкой области. По последним данным, пострадали 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОГА(ОВА) Вадима Филашкина.

"Россияне сбросили на центр города две авиабомбы, повредили жилые и нежилые здания", – подтвердил Филашкин.

По его словам, на место вражеской атаки сразу прибыли все соответствующие службы.

Сначала глава ОГА сообщил о четырех раненых гражданских.

Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска, много пострадавших

Последствия удара РФ по Краматорску 4 августа (Фото: VadymFilashkin)

Однако в 12:15 стало известно, что количество пострадавших возросло до девяти человек.

Впоследствии, около 14:22, выяснилось, что в результате новой российской атаки уже пострадали 22 гражданских.

Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска, много пострадавших

Последствия удара РФ по Краматорску 4 августа (Фото: VadymFilashkin)

Как пояснил Филашкин, речь идет об очередном целенаправленном ударе врага по мирным жителям региона.

"Остаться в области опасно! Призываю всех, кто еще находится вблизи линии фронта: эвакуируйтесь!" - призвал глава ОГА.

Россия сбросила авиабомбы на центр Краматорска, много пострадавших

Последствия удара РФ по Краматорску 4 августа (Фото: VadymFilashkin)

Он также в очередной раз напомнил, что эвакуация бесплатная, а местная власть поможет с дорогой, размещением и предоставит необходимую поддержку.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что российские захватчики атаковали ракетами людное место вблизи Одессы.

Также мы писали, что РФ разбомбила склады производителя мороженого "Ласунка".

Кроме того, стало известно, как силы ПВО отражали атаку врага ночью 4 августа.

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