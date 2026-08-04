Мороженое "Ласунка" может исчезнуть из магазинов, РФ разбомбила склады

3 августа украинский производитель мороженого "Ласунка" потерял весь складской комплекс в Днепре в результате российского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Ласунка".

"К сожалению, вчерашний день стал тяжелым испытанием для нашей семьи "Ласунка"... В результате вражеской атаки был уничтожен наш складской комплекс", - официально подтвердили в компании.

Кроме того, указано, что при пожаре полностью сгорела продукция, которую готовили к отправке в магазины по всей Украине.

На фоне последних событий компания извинилась перед покупателями и партнерами, а также предупредила, что в ближайшее время мороженого "Ласунка" может не быть на полках магазинов.

"Враг может уничтожить имущество или стены, однако ему никогда не уничтожить нашу стойкость и ваше доверие к нам!", - отметили в компании.