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РФ ударила ракетами по людному месту возле Одессы

11:44 04.08.2026 Вт
2 мин
Враг умышленно атаковал локацию вблизи рынка
aimg Юлия Капитонова
РФ ударила ракетами по людному месту возле Одессы Фото: Последствия новой атаки РФ уточняются (DSNSODE)
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Днем 4 августа Россия направила ракеты на пригород Одессы и атаковала мирных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера.

"Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, по людному месту возле рынка", - сказано в заявлении Кипера.

По его словам, уже подтверждены повреждения гражданской инфраструктуры.

Глава ОГА также добавил, что на месте российского удара сейчас работают экстренные службы.

Данные относительно количества пострадавших и последствий атаки уточняются и будут объявлены чуть позже.

Обновлено в 12:10

Кипер сообщил о трех пострадавших. Он уточнил, что речь идет о мужчинах 42, 45 и 81 годов.

"Их состояние врачи предварительно оценивают как средней степени тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сказано в заявлении.

Что известно о недавних атаках РФ на Одесскую область

Утром 4 августа Кипер сообщил, что российские войска совершили воздушное нападение на гражданскую инфраструктуру на юге области.

В этот раз противник разрушил частный жилой дом.

РФ ударила ракетами по людному месту возле Одессы

Последствия атаки РФ на Одесскую область 4 августа (Фото: odeskaODA)

"По предварительным данным, два человека пострадали. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели", - добавил глава ОГА.

По его словам, на место вражеского удара сразу прибыли все соответствующие службы. Пострадавшим уже оказали всю необходимую помощь.

РФ ударила ракетами по людному месту возле Одессы

Последствия атаки РФ на Одесскую область 4 августа (Фото: odeskaODA)

Кстати, раньше мы рассказывали, как украинская ПВО справилась с новой атакой РФ ночью 4 августа.

Кроме того, мы писали, что 3 августа Россия нанесла удары по транспортной инфраструктуре Одесщины.

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