РФ ударила ракетами по людному месту возле Одессы
Днем 4 августа Россия направила ракеты на пригород Одессы и атаковала мирных граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера.
"Враг цинично ударил ракетами по пригороду Одессы, по людному месту возле рынка", - сказано в заявлении Кипера.
По его словам, уже подтверждены повреждения гражданской инфраструктуры.
Глава ОГА также добавил, что на месте российского удара сейчас работают экстренные службы.
Данные относительно количества пострадавших и последствий атаки уточняются и будут объявлены чуть позже.
Обновлено в 12:10
Кипер сообщил о трех пострадавших. Он уточнил, что речь идет о мужчинах 42, 45 и 81 годов.
"Их состояние врачи предварительно оценивают как средней степени тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сказано в заявлении.
Что известно о недавних атаках РФ на Одесскую область
Утром 4 августа Кипер сообщил, что российские войска совершили воздушное нападение на гражданскую инфраструктуру на юге области.
В этот раз противник разрушил частный жилой дом.
Последствия атаки РФ на Одесскую область 4 августа (Фото: odeskaODA)
"По предварительным данным, два человека пострадали. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели", - добавил глава ОГА.
По его словам, на место вражеского удара сразу прибыли все соответствующие службы. Пострадавшим уже оказали всю необходимую помощь.
Последствия атаки РФ на Одесскую область 4 августа (Фото: odeskaODA)
Кстати, раньше мы рассказывали, как украинская ПВО справилась с новой атакой РФ ночью 4 августа.
Кроме того, мы писали, что 3 августа Россия нанесла удары по транспортной инфраструктуре Одесщины.