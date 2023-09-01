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Россия ищет режимы-изгои, чтобы получить дополнительное оружие и боеприпасы, - Пентагон

Пятница 01 сентября 2023 11:15
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Россия ищет режимы-изгои, чтобы получить дополнительное оружие и боеприпасы, - Пентагон Фото: представитель Пентагона Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия ищет изгойские режимы, такие как Иран, чтобы попытаться получить дополнительное оружие и боеприпасы для войны против Украины.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Он напомнил заявление Белого дома о том, что Россия продолжает вести переговоры с целью получения дополнительных вооружений КНДР.

"Не вдаваясь в конкретику, можно сказать, что речь идет об артиллерийских боеприпасах", - сказал Райдер.

По его словам, любое оружейное соглашение между КНДР и Россией напрямую нарушает многочисленные резолюции ООН.

"И, кстати, это оружие способствует убийству невинных украинцев и продолжает незаконную войну России в Украине", - подчеркнул спикер Пентагона.

Рейдер отметил, что США будут продолжать призывать КНДР не вести переговоры с Россией и не снабжать ее вооружениями.

"Самая широкая проблема заключается в том, что РФ ищет режимы-изгои, включая Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы или оружие", - добавил он.

Сотрудничество РФ и КНДР

Ранее Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований заявил, что Россия может быть причастна к последней разработке КНДР - твердотопливной баллистической ракете Hwasong-18.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что таким образом РФ может обмениваться с КНДР технологиями, чтобы получить с их стороны вооружение для войны в Украине.

Недавно появилась информация о намерениях РФ получить от КНДР артиллерийские боеприпасты для использования их на войне против Украины.

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