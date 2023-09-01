Росія шукає режими-ізгої, щоб отримати додаткову зброю та боєприпаси, - Пентагон
Росія шукає режими-ізгої, такі як Іран, щоб спробувати отримати додаткову зброю та боєприпаси для війни проти України.
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Він нагадав заяву Білого дому про те, що Росія продовжує вести переговори з метою отримання додаткових озброєнь від КНДР.
"Не вдаючись у конкретику, можна сказати, що йдеться про артилерійські боєприпаси", - сказав Райдер.
За його словами, будь-яка збройова угода між КНДР і Росією безпосередньо порушує численні резолюції ООН.
"І, до речі, ця зброя сприяє вбивству невинних українців і продовжує незаконну війну Росії в Україні", - наголосив речник Пентагону.
Рейдер зазначив, що США продовжуватимуть закликати КНДР не вести переговори з Росією і не постачати їй озброєння.
"Ширша проблема полягає в тому, що РФ шукає режими-ізгої, включно з Іраном, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси або зброю", - додав він.
Співпраця РФ та КНДР
Раніше Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень заявив, що Росія може бути причетною до останньої розробки КНДР - твердопаливної балістичної ракети Hwasong-18.
Радника з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що таким чином РФ може обмінюватись з КНДР технологіями, щоб отримати з їхнього боку озброєння для війни в Україні.
Додамо, нещодавно з'явилась інформація про наміри РФ отримати від КНДР артилерійські боєприпасти для використання їх на війні проти України.
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