Россия может быть причастна к разработке новейшей баллистической ракеты КНДР, - Reuters

Россия может быть причастна к разработке новейшей северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которая использует твердое ракетное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что последняя межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи Hwasong-18 - ее первая межконтинентальная баллистическая ракета, использующая твердое ракетное топливо - вызвала новые дебаты по поводу возможной роли России в разработке ракет ядерного государства.

Так, в отчете, опубликованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований, профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол утверждал, что межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-18, вероятно, является результатом технического сотрудничества с Россией.

Сообщается, что Hwasong-18 была опробована дважды, в том числе 12 июля, что стало самым длинным полетом за всю историю испытания северокорейской ракеты.

"Внезапное появление этих передовых возможностей трудно объяснить без сотрудничества с российским правительством и его учеными", - написал Постол, отметив, что визуальное сходство может свидетельствовать о том, что россияне решили передать Северной Корее усовершенствованную 50-тонную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М".

В то же время некоторые аналитики подвергли сомнению отчет Постола.

Исследователи Центра исследований нераспространения (CNS) отмечают, что Hwasong-18 явно черпает вдохновение для дизайна у российских ракет, в этом случае "Тополь-М" и "Ярс", как и многие другие северокорейские ракеты.

"Мы не исключаем возможность того, что российские организации могли помочь Северной Корее разработать эту систему", - говорится в их отчете.

При этом они добавили, что внимательное изучение изображений, видео и характеристик ракеты показывает явные отличия, исключающие возможность того, что Россия передала полную систему межконтинентальных баллистических ракет.

Они считают, что некоторые системы Hwasong-18 на самом деле больше напоминают китайское оружие, а КНДР публично разрабатывает твердотопливные ракеты по крайней мере с 2017 года.

Пуск баллистической ракеты КНДР

12 июля КНДР произвела второй пробный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе. Она пролетела 1001 км за 4491 секунду на максимальной высоте 6648 км и упала в Японское море.

При этом недавно Северная Корея заявила о подготовке к различным военным провокациям, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты из-за проведения трехстороннего саммита между Южной Кореей, США и Японией.

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