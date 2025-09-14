ua en ru
Под ударом шесть стран НАТО: OSINT показали, как РФ перебрасывает "Искандеры" к границе с ЕС

Воскресенье 14 сентября 2025 00:25
Под ударом шесть стран НАТО: OSINT показали, как РФ перебрасывает "Искандеры" к границе с ЕС Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (armyinform com ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация, вероятно, перебросила ОТРК "Искандер" в Калининградскую область. Это может представлять угрозу для шести стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-сообщество "Кибер мука".

По данным аналитиков, ОТРК "Искандер" был замечен на автодороге Е28, севернее н.п. Кудрявцево, Калининградская область. Она соединяет Берлин с Минском.

ОТРК "Искандер" является одним из ключевых элементов ракетных сил России. Он предназначен для поражения важных целей на глубине противника:

  • командных пунктов;
  • складов;
  • аэродромов;
  • систем ПВО;
  • других объектов инфраструктуры.

Комплекс может применять как баллистические, так и крылатые ракеты, способные преодолевать противоракетную оборону благодаря маневрированию и использованию ложных целей. "Искандер" базируется на мобильной колесной платформе, что позволяет быстро менять позиции и затрудняет его обнаружение.

Радиус действия комплекса зависит от типа ракеты: баллистические ракеты имеют дальность до 500 км, а крылатые - по разным оценкам, могут преодолевать расстояние более 1 500 км.

Как отмечают аналитики, это означает, что из Калининградской области "Искандеры" способны накрывать территории Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, части Германии, а также южную Швецию.

Учения России и Беларуси

Напомним, активная фаза учений России и Беларуси "Запад-2025" будет проходить с 12 по 16 сентября 2025 года. Вероятно, в маневрах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

В Беларуси же ранее заявили, что на учениях с россиянами хотят отработать планирование применения ядерного оружия и комплекса "Орешник."

РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в ночь с четверга на пятницу страна закроет границы с Беларусью из-за учений "Запад-2025".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября может быть частью учений "Запад-2025".

