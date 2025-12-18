Россия разработала новую модель наступления на фронте в Украине, - ISW

Российские оккупанты разработали новую двухэтапную модель наступления на украинские позиции. Именно это привело к тому, что наступление россиян пока продолжается - и остановить его довольно трудно.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед рассказали в интервью РБК-Украина .

Как отметили аналитики, российская новая модель наступления имеет два этапа. Первый - это атаки на логистику фронтовых подразделений Вооруженных сил Украины. Оккупанты поражают логистические наземные пути ВСУ на оперативной глубине.

"Российские кампании по оперативному перехвату коммуникаций с помощью дронов усложнили работу украинской обороны, ограничив поставки в ближнем и среднем тылу. Российские дроны затрудняют работу украинских линий снабжения, что частично соответствует задачам воздушного блокирования на поле боя и негативно сказывается на оборонительных действиях Украины, которые зависят от стабильного снабжения техники, ресурсов и личного состава", - пояснили аналитики Института.

Вторым этапом российской модели является непосредственно штурм украинских позиций - после того, как они будут достаточно разбиты, а логистика истощена. Отдельно подчеркивается, что Украина пока не выработала эффективного противодействия воздушной дроновой блокаде РФ, чтобы иметь возможность защиты логистики.

"Украинские войска также сталкиваются со все более острой нехваткой личного состава и техники, что позволяет россиянам использовать пробелы в обороне. Дефицит артиллерии и других традиционных систем ограничивает возможности ВСУ действовать в неблагоприятных погодных условиях, когда дроны менее эффективны", - объясняют аналитики.

Но при этом Украина начала воспроизводить российские подходы к воздушному блокированию поля боя. Ближний тыл российских оккупантов уже значительно пострадал от этого, в частности на Покровском направлении. Если украинские возможности будут расширены, это существенно ограничит возможности России для наступления, поскольку российская логистика не сможет накапливать войска в тылу и осуществлять необходимые поставки.

"Украина имеет системы для поражения таких целей и увеличивает количество таких ударов, но нуждается в поддержке для масштабирования производства средств средней дальности", - резюмировали аналитики.