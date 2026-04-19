Сдерживающий фактор против США? Северная Корея испытала неизвестную ракету

05:03 19.04.2026 Вс
2 мин
КНДР запустила неидентифицированную баллистическую ракету в восточном направлении
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)

Северная Корея в воскресенье запустила несколько баллистических ракет в направлении Восточного моря, сообщили военные Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YONHAP.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил ракеты, запущенные из района Синфо на севере, около 6:10 утра.

"Наши военные поддерживают устойчивую готовность, одновременно тесно обмениваясь информацией о северокорейских баллистических ракетах с американской и японской сторонами на фоне усиленного наблюдения за возможными дальнейшими запусками", - говорится в сообщении JCS.

Лидер Ким Чен Ын настаивал на совершенствовании арсенала Северной Кореи, включая ракеты и другое оружие, - он охарактеризовал этот толчок как сдерживающий фактор против агрессии США.

Предыдущие испытания

Северная Корея в последний раз запустила несколько баллистических ракет малой дальности 8 апреля, что стало редкой парой запусков в течение одного дня. КНДР также запустила неидентифицированный снаряд в предыдущий день, но он исчез вскоре после запуска, очевидно, неудачного.

После серии запусков в течение двух дней государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету с кассетной боеголовкой, утверждая, что она может "уничтожить в пепел любую цель" в пределах своей досягаемости благодаря высокой плотности мощности.

Государственные СМИ также сообщили, что КНДР провела испытания электромагнитной системы оружия и рассеивания бомб из углеродного волокна, проверяя при этом боевую надежность мобильного зенитно-ракетного комплекса малой дальности.

"Пока США сосредоточены на Иране, Северная Корея считает это "золотым временем" для наращивания своего ядерного и ракетного потенциала", - заявил профессор Университета Кеннам Лим Иль Чхоль.

Напомним, Северная Корея объявила о новом этапе развития ракетных технологий, которые потенциально способны поражать США и их союзников. В то же время специалисты допускают, что подобные заявления Пхеньяна могут содержать элементы преувеличения с пропагандистской целью.

