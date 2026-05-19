ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом дал неожиданную оценку действий Путина в Украине, - FT

07:46 19.05.2026 Вт
2 мин
Что именно сказал Си Цзиньпин Трампу о будущем российского диктатора?
aimg Екатерина Коваль
Си Цзиньпин во время встречи с Трампом дал неожиданную оценку действий Путина в Украине, - FT Фото: президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Во время саммита в Пекине у Трампа опасаются неожиданного шага Китая в отношении Тайваня, - Axios сказал Дональду Трампу, что Владимир Путин может пожалеть о вторжении в Украину. Это первый известный случай, когда китайский лидер дал такую оценку решению Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: У Трампа опасаются неожиданного шага Китая в отношении Тайваня, - Axios

Что сказал Си

По данным нескольких источников, знакомых с американской оценкой саммита, Си сделал это замечание во время широких переговоров, которые затронули тему Украины.

жерело, знакомое со встречами Си с бывшим президентом Байденом, отметил: тогда разговоры о России и Украине были "откровенными и прямыми", но Си ни разу не давал оценки Путину и его решению.

Китайское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. Белый дом отказался комментировать. Официальный отчет о саммите не содержит никакого упоминания о Путине или Украине.

МУС и трехвековое сотрудничество

Во время тех же переговоров Трамп предложил США, Китаю и России объединиться в противодействии Международному уголовному суду, заявив о совпадении интересов трех стран. Белый дом отказался комментировать это предложение, однако администрация Трампа последовательно критикует МУС.

Контекст

Путин прилетает в Китай во вторник, 19 мая, через четыре дня после отъезда Трампа. Его визит происходит через 25 лет после подписания китайско-российского договора о дружбе, и через три года после того, как он и Си объявили "безграничное" партнерство накануне вторжения в Украину.

Саммит в Пекине коснулся и тайваньского вопроса. Госсекретарь Рубио подтвердил, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной, несмотря на жесткие предупреждения Си о риске прямого военного столкновения.

Трамп после переговоров предостерег Тайвань от объявления независимости и отметил, что не поддерживает такой шаг, но окончательного решения по будущим военным контрактам с островом еще не принял.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь Война в Украине
Новости
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе