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Россияне стали чаще использовать "Шахеды" в режиме ручного управления, - "Флэш"

11:15 18.07.2026 Сб
1 мин
Почему враг сменил тактику атак дронами по Украине?
aimg Татьяна Степанова
Россияне стали чаще использовать "Шахеды" в режиме ручного управления, - "Флэш" Фото: россияне стали чаще использовать "Шахеды" в режиме ручного управления (Getty Images)
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Российские войска все чаще отходят от тактики массированных атак "Шахедами" и переходят к единичным сложным ударам дронами в режиме ручного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флэша" Бескрестнова.

"Шахеды" все чаще отходят от тактики массовых атак к единичным, но сложным ударам в режиме ручного управления", - сообщил "Флэш".

Он опубликовал видео, на котором "Шахед" для удара по цели опустился на высоту 22 метра во избежание влияния украинских РЛС и дронов-перехватчиков.

"Замысел заключался в том, чтобы выйти из-под зрения наших РЛС и перехватчиков. Но наши ребята справились. Все шаги врага требуют быстрой адаптации наших контрмер", - отметил советник президента.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия активно модернизирует свои беспилотники и внедряет технологию роя. Это позволяет дронам изменять маршруты прямо во время воздушных атак.

Также российские кафиры в Покровске начали использовать новейший дрон БМ-35 на базе Starlink. Он аналог "Шахеда", но меньшей формы.

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