ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия создает "умные" рои дронов: эксперт раскрыл угрожающую тактику атак

11:46 30.05.2026 Сб
3 мин
Дроны "общаются" между собой во время полета. Как это меняет правила игры для нашей ПВО?
aimg Дмитрий Левицкий
Россия создает "умные" рои дронов: эксперт раскрыл угрожающую тактику атак Фото: российские "умные" рои дронов способны обходить ПВО (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия активно модернизирует свои беспилотники и внедряет технологию роя. Это позволяет дронам менять маршруты прямо во время воздушных атак.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Анатолий Храпчинский.

Читайте также: Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта

Почему рои дронов опаснее ракет

В отличие от крылатых ракет, которые идут по заранее заложенному маршруту, современные беспилотники способны гибко адаптироваться к ситуации в небе. Благодаря внедрению меш-связи российские БПЛА могут передавать информацию друг другу непосредственно во время полета, пояснил эксперт

Как это работает? Если первые аппараты в группе перехватывает украинская мобильная огневая группа или дрон-перехватчик, они оповещают оператора и дроны позади. Для этого даже есть специальный чат-бот в Telegram.

"Следующие дроны меняют свою траекторию, обходят именно это место, потому что здесь есть угроза", - рассказал Храпчинский.

Кроме того, некоторые модификации "Шахедов" теперь комплектуются средствами радиоэлектронной разведки. Это позволяет им самостоятельно обнаруживать украинские радиолокационные станции или системы РЭБ и наводиться на них по излучаемому сигналу.

Новый подход к противовоздушной обороне

По словам Храпчинского, классическое правило ПВО "увидел и уничтожил" в противодействии роям беспилотников уже не является эффективным. В современных российских атаках группы дронов имеют четкое распределение ролей:

  • одни осуществляют непосредственную разведку;
  • другие работают исключительно как ретрансляторы связи;
  • часть рассчитана на противодействие украинской авиации, которая пытается их сбить.

Для эффективной борьбы Украине нужна "умная система ПВО", которая в первую очередь будет выбивать именно ретрансляторы.

После потери связи такие беспилотники теряют возможность маневрировать и превращаются в обычные барражирующие боеприпасы, которые значительно легче уничтожить, пояснил эксперт.

"Рои дронов сейчас - самые перспективные. Россияне сейчас на этом пути. Сможем ли мы их остановить? Думаю, сможем, потому что у нас есть определенные предложения. Но наше противодействие будет подталкивать врага к модернизации. Когда у них закончатся способности, сложно сказать. Видимо, когда не будет возможности что-то производить", - сказал он.

Использование бытовых технологий в оружии

Как отметил Храпчинский, сегодня главная опасность заключается в доступности современных технологий, ведь Россия использует для модернизации оружия даже бытовые компьютерные элементы. На основе гражданской техники оккупанты могут создавать системы искусственного интеллекта для военных нужд.

"Кто-то использует ИИ для того, чтобы найти лекарства против рака, а такие, как Россия, ищут средства, чтобы убивать людей. Поэтому здесь большая проблема именно в бытовых элементах, которые используются в войне", - резюмировал эксперт.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Атака дронов Дрони Война России против Украины Miltech
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве