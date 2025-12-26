Россия резко нарастила экспорт газа в Афганистан и Центральную Азию: что стоит за этим скачком

Россия за 11 месяцев 2025 года почти вдвое увеличила поставки сжиженного нефтяного газа (СНГ) в страны Центральной Азии и Афганистана. Это стало следствием европейских ограничений, что заставило Москву активно переориентировать энергетические потоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников агентства Reuters, в период с января по ноябрь Россия экспортировала в Центральную Азию и Афганистан 1,016 млн тонн сжиженного нефтяного газа, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причиной такого роста стало введение Европейским Союзом ограничений на импорт российского СПГ в декабре 2024 года в ответ на войну против Украины.

В результате Москва была вынуждена искать альтернативные рынки сбыта для пропана и бутана.

Трейдеры отмечают, что доля поставок в Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан выросла до 36% общего экспорта СПГ из России, тогда как в 2024 году она составляла лишь 19%.

Крупнейшим покупателем российского сжиженного нефтяного газа в регионе стал Афганистан. По информации источников, поставки в эту страну, в частности через совместное российско-казахстанское предприятие "Казросгаз", за 11 месяцев выросли в 1,5 раза - до 418 тысяч тонн.

СНГ используется преимущественно как топливо для автомобилей, отопления жилья и сырье для нефтехимической промышленности, что делает его критически важным ресурсом для стран региона.

Энергоресурсы РФ

Переориентация российского экспорта энергоносителей стала системной тенденцией после введения западных санкций из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

ЕС последовательно сокращает зависимость от российских энергоресурсов, заставляя Москву искать новые рынки в Азии и на Ближнем Востоке.

Важную роль в росте поставок в Афганистан играет и геополитический фактор. В июле Россия стала первой страной, которая официально признала правительство Талибана, приняв верительные грамоты нового афганского посла.

Кроме того, увеличение российского экспорта частично компенсировало сокращение поставок СНГ из Ирана, который находится под санкциями США.

Это позволило Россииукрепить свои позиции на региональном рынке, одновременно углубляя экономическую зависимость отдельных стран от российских энергоресурсов.