Шесть последних месяцев Центробанк России распродает золото из резервов страны-агрессорки, чтобы диктатор Владимир Путин мог продолжать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ The Moscow Times .

Согласно подсчетам, ЦБ России уже продал рекордные 44 тонны золота. Таким образом, он пытается залатать "дыру" в федеральном бюджете. С начала 2026 года она увеличилась почти до 6 триллионов рублей.

Известно, что в июне золотой запас страны-агрессорки снизился на 9,33 тонны. В целом с начала 2026 года он сократился уже на 43,5 тонны.

"Эта распродажа стала рекордной по меньшей мере за последнюю четверть века - за весь период, которые охватыват статистика Всемирного золотого совета (World Gold Council)", - сказано в отчете.

Что интересно, даже во время пандемии коронавируса Россия продала в шесть раз меньше золота, чем сейчас.

Благодаря опустошению своей "золотой подушки" Кремль мог выручить около 5,6 млрд долларов.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов заявил, что эти деньги направили на балансировку бюджета.

"Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами", - заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что золото за последние годы значительно выросло в цене.