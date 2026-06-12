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Топливный коллапс в России докатился до Сибири и Дальнего Востока (фото, видео)

00:53 12.06.2026 Пт
2 мин
Какие регионы РФ первыми капитулировали перед масштабным дефицитом бензина?
aimg Екатерина Коваль
Топливный коллапс в России докатился до Сибири и Дальнего Востока (фото, видео) Фото: заправить бак машины в России становится все труднее (Getty Images)
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Топливный кризис в России вышел за пределы южных регионов и охватил почти всю страну - от Москвы до Сибири и Дальнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и региональные Telegram-каналы.

Где хуже всего

В Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - за более 5000 километров от Украины - сети АЗС ввели лимит на продажу бензина АИ-92: не более 20 литров на одну заправку.

В Красноярске и Мурманской области запретили заливать топливо в канистры.

В Волгограде на заправках "Роснефти" исчез АИ-95 - официально объясняют "ремонтом", но, по сообщениям местных жителей, топлива просто нет. В Карелии отдельные АЗС ввели "временные ограничения" без объяснений.

В Новороссийске - огромные очереди.

Топливный коллапс в России докатился до Сибири и Дальнего Востока (фото, видео)

Фото: скриншот с жалобами на проблемы с бензином в Новороссийске (t.me/andriyshTime)

В Новосибирске цены на бензин и дизель за неделю выросли на 4-8 рублей.

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Кризис охватывает всю страну

Перебои фиксируют по всей России - хоть и менее острые, чем на юге. В центральной части страны с нехваткой топлива сталкиваются жители Курской, Белгородской, Рязанской и Орловской областей.

Жалобы поступают даже из Москвы и Подмосковья. На северо-западе проблемы есть в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Еще несколько дней назад в Краснодарском крае временно приостановили отпуск топлива на части АЗС из-за повышенного спроса и перебоев с поставками.

Параллельно российская нефтяная отрасль сталкивается с растущим давлением - сокращение переработки внутри страны и удары по НПЗ и логистической инфраструктуре вынуждают РФ перенаправлять сырье с экспорта на внутренний рынок.

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