По словам Рябкова, "Россия не преследует завоевательные цели, приписываемые нашей стране". Об этом чиновник заявил во время дискуссии "(Не)стратегическая стабильность - 2025: итоги года в сфере международной безопасности" Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Кроме того, прозвучало даже обещание, что Москва "юридически зафиксирует" такие гарантии. Рябков напомнил, что российский диктатор Владимир Путин также об этом неоднократно говорил.

В то же время Рябков намекнул, что в Европе мало кто готов строить "архитектуру безопасности" вместе с Россией, а большинство стран остаются в рамках коллективного Запада.

По мнению Рябкова, "неделимое пространство безопасности в Европе если и признают, то только в рамках коллективного Запада".

"Откровенно говоря, это не добавляет оптимизма и явно указывает на то, что даже в условиях более взвешенной политики США, демонстрируемой Вашингтоном на российском направлении, сохраняются существенные риски столкновения Россия - НАТО из-за неадекватных враждебных действий европейских стран", - добавил замминистра.

В свою очередь политологи предостерегают, что подобные заявления Москвы - не что иное как часть пропагандистской кампании, направленной на оправдание собственной милитаризации и давления на Европу.

Действительно, подобные заявления Москвы уже неоднократно противоречили реальным действиям РФ, включая агрессию против Украины и наращивание военной мощи у границ ЕС и НАТО.