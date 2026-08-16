Украинские дроны FP-1 поразили один из самых больших складов Wildberries под Москвой
Силы обороны Украины ночью 16 августа поразили логистический хаб Wildberries в Коледино Московской области по украинским дронам FP-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании Fire Point и мониторинговые Telegram-каналы.
Состав пылает уже несколько часов. Над местом удара поднялся огромный клуб черного дыма.
Стоит отметить, что это один из самых больших логистических комплексов компании - его площадь составляет около 250 000 кв.м.
Объект используется для хранения, сортировки и распределения товаров двойного назначения.
Также после ударов дронов горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово" в Домодедово.
Атака на Москву
Напомним, в ночь на 16 августа беспилотники массированно атаковали Москву.
Атака продолжалась несколько часов подряд, мэр города Сергей Собянин сообщал о новых сбитых беспилотниках практически каждый час.
Позже в сети появились сообщения о возможном попадании в район Коледино - именно там расположен один из логистических комплексов Wildberries.