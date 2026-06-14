Офицеры флота РФ бегут из Крыма вместе с семьями, - "Атэш"

Россия готовится вывезти командование Черноморского флота из Севастополя - офицеры уже переселяют семьи в Новороссийск, не дожидаясь официального приказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентурную сеть "Атеш ".

Штаб бежит из Крыма

Источники движения "Атеш" в Черноморском флоте РФ сообщают: командование рассматривает планы по переносу остатков органов управления из оккупированного Севастополя в Новороссийск.

Часть офицеров уже действует самостоятельно - переводит семьи, избавляется от имущества, которое не удастся забрать, и обустраивается на новом месте.

Что говорят в "Атеше"

"С тех пор удары по полуострову только нарастают, а логистическая ситуация для оккупантов в Крыму кардинально ухудшилась", - говорится в сообщении.

По данным "Атэш", внутри руководства флота настроения также подавлены. Некоторые понимают, что происходит на полуострове, и не собираются медлить.

В "Атеше" отмечают, что перенос штабных структур - прямое следствие постоянных ударов по инфраструктуре флота в Крыму.

"Содержание штабных структур на полуострове становится для оккупантов все более дорогим и рискованным решением. Судя по тому, как развивается ситуация, ближайшие месяцы могут стать для оккупационных сил в Крыму самыми тяжелыми за все время с начала войны", - пишут в движении.