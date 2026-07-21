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РФ спасает Москву от дефицита бензина, жертвуя другими регионами, - Reuters

18:30 21.07.2026 Вт
2 мин
Атаки по НПЗ заставили Кремль выбирать, кого обеспечивать горючим в первую очередь
aimg Мария Науменко
РФ спасает Москву от дефицита бензина, жертвуя другими регионами, - Reuters Фото: Кремль (Getty Images)
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После ударов по нефтеперерабатывающим заводам Кремль сделал ставку на стабильную поставку горючего в Москву, оставив другие регионы РФ с дефицитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников в отрасли, для обеспечения Московского региона, Россия переориентировала поставки бензина из Урала и Сибири, увеличила импорт из Беларуси, а также начала закупать бензин в Индии.

Один из собеседников Reuters сообщил, что топливо в столицу, в частности, поступает с нефтеперерабатывающего завода в Ачинске Красноярского края. По оценкам участников рынка, дополнительные поставки в Москву из других регионов составляют несколько сот тысяч тонн.

Как топливный кризис ударил по регионам РФ

В то же время, топливный кризис в разной степени ощущается во всех 11 часовых поясах России еще с мая, когда Украина активизировала удары по НПЗ, пытаясь ослабить военный потенциал РФ.

Источники отмечают, что в начале июля производство бензина в России упало примерно до 65% среднего сезонного уровня потребления. В течение нескольких месяцев внутреннее производство не покрывало спрос.

Особенно сложная ситуация после атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод в середине июня. Тогда на автозаправках столицы возникли очереди, а водители столкнулись с нехваткой горючего.

Впрочем, уже к середине июля, по словам трейдеров и свидетелей, с которыми пообщалось Reuters, поставки в Москву и Московскую область удалось стабилизировать. Бензин и дизельное топливо на АЗС стали доступны в достаточных объемах.

В Московском регионе проживают около 22 миллионов человек - более шестой части населения России. Как отмечает Reuters, еще с советских времен именно столица традиционно имеет приоритет в обеспечении товарами.

Самая сложная ситуация сложилась в оккупированном Крыму. Там ввели нормирование горючего, отменили детские мероприятия и ввели ряд ограничений в общественной жизни, в частности сократили часы работы магазинов и кафе.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что экономические проблемы России уже вышли далеко за пределы дефицита горючего.

Аналитики связывают ухудшение ситуации с рекордными военными расходами, инфляцией, сокращением резервов и последствиями войны против Украины.

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