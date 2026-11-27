Российское правительство на четыре месяца продлило запрет на экспорт большинства авиационного горючего. Там объяснили это необходимостью обезопасить внутренний рынок на фоне ударов Украины по НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ограничения на вывоз горючего ввели еще в июне, и они должны были действовать до конца ноября. Теперь их продлили до 31 марта, говорится в заявлении правительства РФ. Запрет не касается поставок по межправительственным соглашениям.

"Правительство продолжает работу, чтобы поддерживать надежные и бесперебойные поставки горючего на внутренний рынок", - заявили в кабинете министров России.

Удары по НПЗ ударили по переработке нефти

В конце прошлого месяца Киев начал новую волну атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Цель - сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей и сделать войну дороже для простых россиян.

Удары продолжаются почти каждый день. По данным компании Rystad Energy, из-за них объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

Россия не относится к крупным поставщикам авиационного горючего на мировые рынки. В 2025 году она экспортировала в среднем 30 тысяч баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Это менее 2% мировых поставок.

Напомним, в конце октября глава правления "Укрнафты" Богдан Кукура рассказал об атаках на сеть заправок компании.

По его словам, в 2022-2025 годах их было около 100, а только в 2026 году - более 150, но дефицита горючего в Украине это не означает.