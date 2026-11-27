Росія продовжила заборону на експорт авіапального до кінця березня 2027 року, - Bloomberg
Російський уряд на чотири місяці продовжив заборону на експорт більшості авіаційного пального. Там пояснили це потребою убезпечити внутрішній ринок на тлі ударів України по НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Обмеження на вивезення пального запровадили ще в червні, і вони мали діяти до кінця листопада. Тепер їх подовжили до 31 березня, йдеться в заяві уряду РФ. Заборона не стосується поставок за міжурядовими угодами.
"Уряд продовжує роботу, щоб підтримувати надійне й безперебійне постачання пального на внутрішній ринок", - заявили в кабінеті міністрів Росії.
Удари по НПЗ вдарили по переробці нафти
Наприкінці минулого місяця Київ почав нову хвилю атак на російські нафтопереробні заводи. Мета - скоротити прибутки Москви від продажу енергоносіїв і зробити війну дорожчою для простих росіян.
Удари тривають майже щодня. За даними компанії Rystad Energy, через них обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад два десятиліття.
Росія не належить до великих постачальників авіаційного пального на світові ринки. У 2025 році вона експортувала в середньому 30 тисяч барелів на добу, пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa.
Це менше ніж 2% світових поставок.
Нагадаємо, наприкінці жовтня голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура розповів про атаки на мережу заправок компанії.
За його словами, у 2022-2025 роках їх було близько 100, а лише у 2026 році - понад 150, але дефіциту пального в Україні це не означає.
Як повідомляло РБК-Україна, у серпні в Росії знову виник дефіцит бензину.
Щонайменше у 10 регіонах влада посилила контроль за його продажем на АЗС, а проблеми з пальним пов'язали з новими ударами по НПЗ і сезонним зростанням попиту.