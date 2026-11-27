Російський уряд на чотири місяці продовжив заборону на експорт більшості авіаційного пального. Там пояснили це потребою убезпечити внутрішній ринок на тлі ударів України по НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Обмеження на вивезення пального запровадили ще в червні, і вони мали діяти до кінця листопада. Тепер їх подовжили до 31 березня, йдеться в заяві уряду РФ. Заборона не стосується поставок за міжурядовими угодами.

"Уряд продовжує роботу, щоб підтримувати надійне й безперебійне постачання пального на внутрішній ринок", - заявили в кабінеті міністрів Росії.

Удари по НПЗ вдарили по переробці нафти

Наприкінці минулого місяця Київ почав нову хвилю атак на російські нафтопереробні заводи. Мета - скоротити прибутки Москви від продажу енергоносіїв і зробити війну дорожчою для простих росіян.

Удари тривають майже щодня. За даними компанії Rystad Energy, через них обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Росія не належить до великих постачальників авіаційного пального на світові ринки. У 2025 році вона експортувала в середньому 30 тисяч барелів на добу, пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa.

Це менше ніж 2% світових поставок.

Нагадаємо, наприкінці жовтня голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура розповів про атаки на мережу заправок компанії.

За його словами, у 2022-2025 роках їх було близько 100, а лише у 2026 році - понад 150, але дефіциту пального в Україні це не означає.