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Россия ускорила загрузку танкеров в преддверии нефтяного эмбарго ЕС, - СМИ

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Суббота 29 октября 2022 21:05
Россия ускорила загрузку танкеров в преддверии нефтяного эмбарго ЕС, - СМИ Фото: Россия ускорила загрузку танкеров накануне нефтяного эмбарго ЕС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия увеличила морской экспорт нефти марки Urals в Азию до 50% от общего объема за период с 1 по 20 октября в преддверии декабрьского эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание gCaptain.

Страны ЕС, десятилетиями являвшиеся основными потребителями российской сырой нефти, с 5 декабря перестанут покупать ее из-за эмбарго.

По данным Refinitiv Eikon и трейдерам, поставки российской нефти Urals в Азию выросли до 2,08 млн тонн в период с 1 по 20 октября, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Отгрузки Urals в Индию за этот период установлены на уровне 1,38 млн. тонн по сравнению с 1,72 млн. тонн в тот же период сентября, поставки в Китай выросли до 0,3 млн. тонн из всего 0,1 млн. тонн, а в конечный пункт назначения 0,3 млн тонн качество доставки в Азию было еще неясным.

В то же время Россия сократила морские поставки Urals в страны ЕС на 22% до 1,1 млн. тонн. Общий объем экспорта и транзита нефти из западных российских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск за этот период вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца до 5,38 млн. тонн. Однако спрос на уцененные российские баррели в странах ЕС в октябре оставался высоким.

"Октябрьские объемы плавно очищаются как в Европе, так и за ее пределами, но российский экспорт в ноябре и до конца года вызывает серьезные опасения", – говорится в сообщении.

Поставки нефти в страны Европы, не присоединившиеся к санкциям или получившие льготы, выросли на 6% с 1 по 20 октября. Поставки в Болгарию выросли до 0,48 млн. тонн с 0,4 млн. тонн и в Турцию до 0,94 млн. тонн с 0,88 млн. тонн. Индия и Турция сохранили свои ведущие позиции как покупатели Urals в течение почти трехнедельного периода, а присутствие растущих российских компаний на рынке фрахта способствовало поставкам, говорят трейдеры.

Напомним, что европейские нефтяные санкции в отношении России уже влияют на торговлю.

Фактически после введения европейских санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.

Также ЕС в новом пакете санкций допустил исключение из режима ограничения цены на российскую нефть, если это важно для энергобезопасности конкретной страны.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС – в материале РБК-Украина " Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен ".

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