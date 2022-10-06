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Ограничение цены на нефть России: ЕС допустил отдельные исключения

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Четверг 06 октября 2022 19:05
Ограничение цены на нефть России: ЕС допустил отдельные исключения Фото: Ограничение цены на нефть России: ЕС допустил отдельные исключения (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

ЕС в новом пакете санкций допустил исключение из режима ограничения цены на российскую нефть, если это важно для энергобезопасности конкретной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

"Предельный лимит цен должен применяться к транспортировке морем в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг", - говорится в сообщении.

В Евросоюзе заявили, что это никак не касается тех исключений, которые позволяют некоторым государствам-членам продолжать импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в связи с их особой ситуацией или в случае, если поставка сырой нефти по трубопроводу из России прервана из не зависимых от ных причин

Также ЕС запретит предоставлять техобслуживание и страховать суда третьих стран, перевозящих нефть РФ, цена которой была выше установленной.

"В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из РФ, цена которых была выше установленной, ему должно быть запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках", - говорится в документе.

Напомним, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина "Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".

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