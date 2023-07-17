В России заявили, что "зерновое соглашение" должно полностью прекратиться с 18 июля

Посольство России в Беларуси передало Украине ноту по "зерновому соглашению", в которой заявило, что оно должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла России в Беларуси Бориса Грызлова.

"Утром 17 июля посольство России в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой изложена позиция Российской Федерации относительно дальнейшей судьбы "зерновой сделки"", - сказал он.

В документе, в частности, сказано, что РФ официально возражает против дальнейшего продления "зернового договора" после окончания ее срока действия. В стране-агрессоре считают, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

В России также заявили, что коллективный Запад не собирался выполнять "свою часть обязательств", которые касались "соблюдения российских интересов" в рамках сделки.

Речь идет, в частности, о переподключении "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечении логистики и страхования перевозок и ряде других вопросов.

Добавим, что ни Украина, ни ее союзники не гарантировали России исключений из санкций для того, чтобы продолжать "зерновую сделку".

"Серьезнейший удар по самой концепции "Черноморской инициативы", неотъемлемой частью которой были поставки аммиака - важнейшего сырья для производства удобрений - нанесли подрыв украинцами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на подконтрольной Киеву территории, а также террористические акты в отношении гражданской инфраструктуры Крыма и Севастополя, совершенные в том числе с использованием морских коридоров, предназначенных для вывоза зерна", - заявил Грызлов.

Отметим, что аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области был поврежден в результате артиллерийского удара россиян 5 июня.

Также подчеркнем, что украинские защитники не атакуют мирных жителей на оккупированных территориях - они бьют только по российским военным, логистике, благодаря которой оккупанты поставляют вооружение на линию фронта, а также складам боеприпасов.

"Зерновое соглашение"

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россияне начали блокировать украинские порты. Позже Турция и ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией о "зерновом коридоре" в Черном море, которые предполагает экспорт украинского продовольствия.

После этого действие инициативы несколько раз продлевалось. Но каждый раз, когда сроки истекали, РФ заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Но так и не достигала результата.

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