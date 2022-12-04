Россия пригрозила прекратить продажу нефти странам, которые ввели лимит цен

Россия якобы планирует продолжить экспорт нефти только в те страны, которые не ввели лимит цен и придерживаются рыночных условий.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ", об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Позиция России о потолке цен на нефть неизменна, это грубый инструмент… РФ будет продавать нефть и нефтепродукты только в страны, которые будут работать на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу", - заявил он.

Новак также добавил, что власти РФ уже прорабатывают "механизм запрета на применение потолка цен на российскую нефть", который не будет зависеть от установленного уровня.