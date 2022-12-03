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Лимит цен на нефть из РФ будет регулируемым: как он будет работать

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Брюссель, Суббота 03 декабря 2022 19:02
Лимит цен на нефть из РФ будет регулируемым: как он будет работать Фото: лимит цен на нефть из РФ будет регулируемым (facebook.com/TMS-Tankers)
Автор: Константин Широкун

Лимит цен на нефть из России будет регулируемым, и все желающие страны могут снизить цену на энергоноситель это через свои национальные юридические процедуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

При этом в ЕК добавили, что потолок цен на нефть из РФ в размере 60 долларов за баррель не будет применяться в течение 45 дней для судов стран "Большой семерки", загрузившихся до 5 декабря.

Также сообщается, что страны G7 введут с 5 февраля 2023 года потолок цен на транспортируемые морем российские нефтепродукты, но механизм еще не согласован.

В ЕК отметили, что если судна будут умышленно перевозить российскую нефть выше предельной цены, операторам ЕС будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать такие суда для перевозки российской нефти или нефтепродуктов в течение 90 дней после того, как груз, приобретенный выше предельной цены, был выгружен.

Если судно под флагом ЕС нарушит ценовой предел, на него распространяются последствия, вытекающие из национального законодательства каждого государства-члена.

Напомним, что 2 декабря страны Европейского Союза согласовали установление максимальной цены за российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После чего стало известно о соответствующем решении стран G7 и Австралии. Известно, что эти ограничения вступят в силу с 5 декабря 2022 года.

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