Росія пригрозила припинити продаж нафти країнам, які запровадили ліміт цін

Росія нібито планує продовжити експорт нафти лише в ті країни, які не запровадили ліміт цін та дотримуються ринкових умов.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

"Позиція Росії щодо стелі цін на нафту незмінна, це грубий інструмент... РФ продаватиме нафту і нафтопродукти тільки в країни, які працюватимуть на ринкових умовах, навіть якщо доведеться скоротити видобуток", - заявив він. Новак також додав, що влада РФ вже опрацьовує "механізм заборони на застосування стелі цін на російську нафту", який не залежатиме від встановленого рівня.