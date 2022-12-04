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Росія пригрозила припинити продаж нафти країнам, які запровадили ліміт цін

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Москва, Неділя 04 грудня 2022 15:35
Росія пригрозила припинити продаж нафти країнам, які запровадили ліміт цін Фото: Росія пригрозила припинити продаж нафти країнам, які запровадили ліміт цін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито планує продовжити експорт нафти лише в ті країни, які не запровадили ліміт цін та дотримуються ринкових умов.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

"Позиція Росії щодо стелі цін на нафту незмінна, це грубий інструмент... РФ продаватиме нафту і нафтопродукти тільки в країни, які працюватимуть на ринкових умовах, навіть якщо доведеться скоротити видобуток", - заявив він.

Новак також додав, що влада РФ вже опрацьовує "механізм заборони на застосування стелі цін на російську нафту", який не залежатиме від встановленого рівня.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього країни G7 та Австралія прийняли аналогічне рішення.

Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна "не прийме стелю цін на нафту".

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