Росія пригрозила припинити продаж нафти країнам, які запровадили ліміт цін
Росія нібито планує продовжити експорт нафти лише в ті країни, які не запровадили ліміт цін та дотримуються ринкових умов.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак.
"Позиція Росії щодо стелі цін на нафту незмінна, це грубий інструмент... РФ продаватиме нафту і нафтопродукти тільки в країни, які працюватимуть на ринкових умовах, навіть якщо доведеться скоротити видобуток", - заявив він.
Новак також додав, що влада РФ вже опрацьовує "механізм заборони на застосування стелі цін на російську нафту", який не залежатиме від встановленого рівня.
Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього країни G7 та Австралія прийняли аналогічне рішення.
Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна "не прийме стелю цін на нафту".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.