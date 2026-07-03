Сибига предложил Польше план, как уладить спор вокруг подразделения "Героев УПА"
Министры иностранных дел Украины и Польши нашли способы уладить недоразумения между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги в сети Х.
Сибига встретился с Сикорским
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве предложил пакет антикризисных шагов. Это поможет снизить напряжение в двусторонних отношениях.
"Польша жизненно важна для Украины, так же как Украина - для Польши. Мы имеем общего врага - Россию - и общий вызов: российскую агрессию", - уверен украинский министр.
И искренне поблагодарил Польшу за беспрецедентную поддержку в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.
Антикризисные шаги Украины и Польши
Сибига представил свой план по налаживанию отношений между странами:
- инициирование консультаций между МИД Украины и Польши,
- организация встречи экспертов-историков Второй мировой войны, принимавших участие в Польско-украинском конгрессе историков в мае,
- обращение к религиозным лидерам обеих стран.
Успехи в преодолении кризиса между Украиной и Польшей
Украинский чиновник отметил, что за последние полтора года достигнут значительный прогресс в преодолении деликатных вопросов общего исторического прошлого двух стран.
"Эксгумация разблокирована, а работа съезда историков возобновлена. Украина будет продолжать выдавать разрешения на проведение поисковых и эксгумационных операций", - заверил Сибига.
Также украинский министр отметил, что выбор ВСУ названия подразделения в честь героев УПА не имеет антипольских намерений.
"У нас достаточно мудрости, уроков нашей общей истории и политической воли, чтобы положить конец аплодисментам в Москве, которая радуется любому росту напряженности между двумя ближайшими соседями. История не простит нам, если эта возможность будет потеряна", - резюмировал Сибига.
Новое сотрудничество между странами
По словам Сибиги, он обсудил с Сикорским перспективы военно-технического сотрудничества и обменялся мнениями накануне саммита НАТО в Анкаре.
"Наши обсуждения также сосредоточились на сотрудничестве между украинскими и польскими компаниями, в частности, на совместных проектах по восстановлению Украины. Кроме того, мы подняли тему ускорения таможенных процедур для граждан и бизнеса, развитие инфраструктуры пограничных контрольно-пропускных пунктов".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла было ошибочным. По мнению политика, это унизило лидера воюющего государства.
По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Киев не заинтересован в создании напряженности с Польшей. Украина всегда ценила поддержку соседней страны.