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Россия повторила за Украиной: военный "Рейда" объяснил, за кем инициатива в небе

16:15 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Лев Шевченко
Россия повторила за Украиной: военный "Рейда" объяснил, за кем инициатива в небе Фото: Иван Киричевский (РБК-Украина)
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Украина сохраняет инициативу в войне дронов, несмотря на российские реактивные "шахеды". В использовании реактивных дронов-камикадзе Россия шла вслед за Украиной, а масштабированию мешают нехватка подготовленных операторов и время.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал Иван Киричевский, военнослужащий 413 полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express.

Кто был первым

Киричевский напомнил, что в конце декабря 2023 стало известно о возможном реактивном шахеде у россиян, но еще зимой 2022 реактивные БпЛА-"камикадзе" первой применила Украина.

Речь идет о переработке Ту-141 "Стриж": по его словам, ее взлетная масса составляет несколько тонн, длина фюзеляжа - 11 метров, а по открытым данным она могла нести 150-килограммовую бомбу. Даже такое дело, по его мнению, оказалось достаточно эффективным для ударов по стратегической авиации РФ.

Он также упомянул "Паляницу", которую, судя по изображениям в открытом доступе, описал как нечто вроде упрощенного "Нептуна" со взлетной массой 300 килограммов. Среди мидлстрайков военный назвал FP-2 для ударов по войскам в прифронтовой зоне, "Булаву" и B2 для уничтожения ценных движущихся целей, а также дрон "Блискавка", созданный по мотивам российской "Молнии" для более дешевых ударов по малоценным целям, например "УАЗы".

По его словам, о перехвате инициативы россиянами можно было бы говорить, если бы Украина под давлением российских реактивных дронов начала отказываться от дальнобойных операций.

В настоящее время, по мнению Киричевского, инициатива в войне дронов принадлежит Украине. Россияне, по его оценке, сами понимают, что не могут купировать угрозу от украинских мидлстрайков ни мобильными огневыми группами, ни собственными перехватчиками на желаемом уровне, а в гонке количеств Украина их преобладает.

Почему масштабировать реактивные шахеды сложно

Оценивая потенциал России, по словам Киричевского, нельзя упускать из виду способность к запуску: фюзеляжи нужно снаряжать на точках пуска, а дрон к цели должны вести подготовленные операторы. Он предположил, что с операторами должного уровня подготовки у россиян могут быть нюансы. В качестве примера он привел недавние удары дронами по мостам, к которым, по его словам, была привлечена элитная 50-я бригада "Варяг".

Военный также отметил, что даже если Россия постепенно заменяет китайские двигатели в реактивных шахедах собственными, это не означает быстрого скачка от трех тысяч до тридцати тысяч изделий в месяц. По его словам, в масштабировании требуется время и недешевое: сами россияне признают, что "Герань-4" и "Герань-5" стоят от 200 тысяч долларов.

Об украинской адаптации Киричевски рассказал, что увеличивали сегмент дронов-перехватчиков, в том числе и в составе его полка, а в сентябре было несколько результативных ударов по точкам пуска реактивных шахедов в районе Донецка. Даже если в следующем году и Украина, и Россия выйдут на десятки тысяч реактивных пусков БПЛА ежемесячно, это, по его мнению, не будет означать преимущества России.

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Реактивные дроны долетают до западных областей, и 16 октября они атаковали Львовскую область: ПВО сбила три вражеских дрона, а из-за падения обломков в Дублянах пострадал мужчина. Игнат также сообщил, что во время отдельных атак удается сбивать до 85% реактивных дронов.

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