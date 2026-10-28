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Росія повторила за Україною: військовий "Рейду" пояснив, за ким ініціатива у небі

16:15 28.10.2026 Ср
3 хв
aimg Лев Шевченко
Росія повторила за Україною: військовий "Рейду" пояснив, за ким ініціатива у небі Фото: Іван Киричевський (РБК-Україна)
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Україна зберігає ініціативу у війні дронів попри російські реактивні "шахеди". У використанні реактивних дронів-камікадзе Росія йшла слідом за Україною, а масштабуванню заважають нестача підготовлених операторів і час.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express.

Хто був першим

Киричевський нагадав, що наприкінці грудня 2023 року стало відомо про можливий реактивний шахед у росіян, але ще взимку 2022 року реактивні БпЛА-"камікадзе" першою застосувала Україна.

Йдеться про переробку Ту-141 "Стриж": за його словами, її злітна маса становить кілька тонн, довжина фюзеляжу - 11 метрів, а за відкритими даними вона могла нести 150-кілограмову бомбу. Навіть така річ, на його думку, виявилася достатньо ефективною для ударів по стратегічній авіації РФ.

Він також згадав "Паляницю", яку, судячи із зображень у відкритому доступі, описав як щось на кшталт спрощеного "Нептуна" зі злітною масою 300 кілограмів. Серед мідлстрайків військовий назвав FP-2 для ударів по військах у прифронтовій зоні, "Булаву" та B2 для знищення цінних рухомих цілей, а також дрон "Блискавка", створений за мотивами російської "Молнії" для дешевших ударів по малоцінних цілях, як-от УАЗи й "буханки".

За його словами, про перехоплення ініціативи росіянами можна було б говорити, якби Україна під тиском російських реактивних дронів почала відмовлятися від далекобійних операцій.

Нині, на думку Киричевського, ініціатива у війні дронів належить Україні. Росіяни, за його оцінкою, самі розуміють, що не можуть купірувати загрозу від українських мідлстрайків ні мобільними вогневими групами, ні власними дронами-перехоплювачами на бажаному рівні, а в гонці кількостей Україна їх переважає.

Чому масштабувати реактивні шахеди складно

Оцінюючи потенціал Росії, за словами Киричевського, не можна випускати з уваги здатність до запуску: фюзеляжі треба споряджати на точках пуску, а дрон до цілі мають вести підготовлені оператори. Він припустив, що з операторами належного рівня підготовки в росіян можуть бути нюанси. Як приклад він навів нещодавні удари дронами по мостах, до яких, за його словами, була залучена елітна 50-та бригада "Варяг".

Військовий також зазначив, що навіть якщо Росія поступово замінює китайські двигуни в реактивних шахедах на власні, це не означає швидкого стрибка від трьох тисяч до тридцяти тисяч виробів на місяць. За його словами, масштабування потребує часу й недешеве: самі росіяни визнають, що "Герань-4" і "Герань-5" коштують від 200 тисяч доларів.

Про українську адаптацію Киричевський розповів, що збільшували сегмент дронів-перехоплювачів, зокрема й у складі його полку, а у вересні було кілька результативних ударів по точках пуску реактивних шахедів в районі Донецька. Навіть якщо наступного року і Україна, і Росія вийдуть на десятки тисяч пусків реактивних БпЛА щомісяця, це, на його думку, не означатиме переваги Росії.

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Реактивні дрони долітають до західних областей, і 16 жовтня вони атакували Львівську область: ППО збила три ворожі дрони, а через падіння уламків у Дублянах постраждав чоловік. Ігнат також повідомив, що під час окремих атак вдається збивати до 85% реактивних дронів.

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