"Новая почта" запустила частную ПВО и уже сбивает "Шахеды"
"Новая почта" реализовала проект частной противовоздушной обороны и на счету сбития российских ударных дронов, заявил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с 12-го Киевского международного экономического форума "Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?".
Частная ПВО: количество сбитых дронов не разглашается
По словам Климова, "Новая почта" входит в число немногих компаний, воплотивших такой проект.
"Мы одна из немногих компаний, которая реализовала этот проект. Я не хочу разглашать вам цифры, но у нас есть сбивания "шахедов", - сказал он.
Совладелец компании отметил важность дальнейшего развития частных проектов ПВО. По его мнению, бизнес может брать на себя функции, до полномасштабного вторжения считавшиеся исключительно сферой ответственности государства.
Собственные службы тушения пожаров
Климов также отметил, что бизнес может создавать свои пожарные службы на своих производствах. По его словам, в "Новой почте" сотрудники самостоятельно тушат значительную часть пожаров, возникающих в результате атак, и не ожидают приезда спасателей ГСЧС.
Сейчас крупные компании ищут в Европе пожарные машины для создания собственных служб, добавил Климов.
"Это наша собственность, в чем проблема, кто мне может запретить тушить самому пожару на своей территории?", - сказал Климов.
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Частная ПВО в Украине пока остается скорее исключением, чем правилом. В разговоре с РБК-Украина представитель компании "Дикие Шершни" отметил, что государство выдало достаточно много разрешений на создание частных подразделений ПВО, однако публично известно лишь несколько успешных кейсов. По его словам, это преимущественно крупные государственные и частные корпорации, имеющие финансовую способность вкладывать в такую оборону средства.
Также в "Диких Шершнях" подчеркнули, что такое ПВО не может работать отдельно от государственной системы: локации позиций согласовываются с командованием. По словам представителя компании, идеальная частная ПВО, которую бизнес может создать уже сегодня, объединяет дроны-перехватчики, турели и средства РЭБ. Перехват при этом должен происходить на расстоянии 30-50 км от цели. На счету подразделения "Ночные шершни" компании он назвал более 60 сбитых целей.