Зеленский уточнил количество залетевших в Польшу дронов и рассказал об их маршруте
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова углублять сотрудничество с партнерами для реальной защиты неба, а не только обмениваться разведданными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский сообщил, что уже не первый доклад за эти сутки поступил от командующего Воздушных сил, и все данные сейчас уточняются. Украинские военные еще ночью сообщали польской стороне о движении российских дронов по соответствующим каналам, чтобы подготовить союзников к потенциальным угрозам.
"Около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей", - добавил президент.
Он подчеркнул, что по меньшей мере два дрона, которые залетели на территорию Польши, использовали воздушное пространство Беларуси.
"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью в целом около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", - подчеркнул Зеленский.
Президент также сообщил об успешной работе украинских сил ПВО. Наши защитники уничтожили более 380 российских дронов различных типов, 250 из них - "Шахеды".
"Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться",- подчеркнул Зеленский.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что в воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении дронов и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.
По данным аналитиков, россияне уже несколько месяцев готовили удары по Польше и Литве, ведь как минимум с июня использовали в "Шахедах" местные "семерки".
