Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны, - Сибига
Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России. Украинское правительство настаивает на мире, который будет базироваться на международном праве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Украина уже более трех лет отстаивает свою независимость на суше, море и в воздухе, противостоя полномасштабной агрессии России.
В этом противостоянии ключевую роль играют мужество украинских защитников и стойкость граждан.
"Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным нашей Конституцией", - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что Россия не должна быть вознаграждена за начало войны, которая принесла страдания и разрушения.
Несмотря на усилия США и готовность Украины к диалогу, Москва продолжает террор гражданского населения, игнорирует установленные дедлайны и не демонстрирует настоящего желания завершить конфликт.
В то же время Украина остается открытой к конструктивному диалогу, который базируется на взаимном уважении и учете воли украинского народа.
"Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и прочного мира", - добавил Сибига.
Трамп о возможном обмене территориями
Накануне президент США Дональд Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной.
Он отметил, что ситуация является сложной, но в ходе переговоров планируется возвращение некоторых территорий Украине, а также взаимный обмен землями в пользу обеих сторон.
В то же время он объявил дату и место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.
По информации CBS News, есть вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.
В то же время, Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.
"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - заявил глава государства.