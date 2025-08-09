Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны, - Сибига

Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России. Украинское правительство настаивает на мире, который будет базироваться на международном праве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Украина уже более трех лет отстаивает свою независимость на суше, море и в воздухе, противостоя полномасштабной агрессии России.

В этом противостоянии ключевую роль играют мужество украинских защитников и стойкость граждан.

"Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным нашей Конституцией", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Россия не должна быть вознаграждена за начало войны, которая принесла страдания и разрушения.

Несмотря на усилия США и готовность Украины к диалогу, Москва продолжает террор гражданского населения, игнорирует установленные дедлайны и не демонстрирует настоящего желания завершить конфликт.

В то же время Украина остается открытой к конструктивному диалогу, который базируется на взаимном уважении и учете воли украинского народа.

"Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и прочного мира", - добавил Сибига.