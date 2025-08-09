ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны, - Сибига

Суббота 09 августа 2025 11:33
UA EN RU
Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России. Украинское правительство настаивает на мире, который будет базироваться на международном праве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Украина уже более трех лет отстаивает свою независимость на суше, море и в воздухе, противостоя полномасштабной агрессии России.

В этом противостоянии ключевую роль играют мужество украинских защитников и стойкость граждан.

"Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным нашей Конституцией", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Россия не должна быть вознаграждена за начало войны, которая принесла страдания и разрушения.

Несмотря на усилия США и готовность Украины к диалогу, Москва продолжает террор гражданского населения, игнорирует установленные дедлайны и не демонстрирует настоящего желания завершить конфликт.

В то же время Украина остается открытой к конструктивному диалогу, который базируется на взаимном уважении и учете воли украинского народа.

"Нам нужен длительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе достичь справедливого и прочного мира", - добавил Сибига.

Трамп о возможном обмене территориями

Накануне президент США Дональд Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной.

Он отметил, что ситуация является сложной, но в ходе переговоров планируется возвращение некоторых территорий Украине, а также взаимный обмен землями в пользу обеих сторон.

В то же время он объявил дату и место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.

По информации CBS News, есть вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.

В то же время, Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - заявил глава государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН