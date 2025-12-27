Россия усилила применение FPV и оптоволоконных дронов на Купянском направлении
Россияне увеличили количество дронов на оптоволокне и FPV, которыми атакуют украинские позиции на Купянском направлении. На это повлияло контрнаступление Сил обороны, а также изменение погодных условий.
Как сообщает РБК-Украина об этом начальник отделения коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал в эфире "Суспільне".
"Погодные условия существенно ухудшились - после затяжных туманов и дождей начались ощутимо сильные морозы на территории всей Украины. Погода прояснилась и россияне значительно увеличили присутствие беспилотной компоненты в направлении наших позиций. Ночью и днем средства РЭБ просто перегружены и пытаются подавлять все, что летит в сторону наших позиций", - рассказал Миловидов.
По его словам, количество атак российских дронов возросло также после контрнаступления Сил обороны в окрестностях Купянска.
"Враг стянул дополнительные силы беспилотных систем. Зашло подразделение "Судный день" на наше направление, уже чувствуем результаты их работы: увеличение количества оптоволокна и ударных FPV-крыльев типа "Молния", - добавил спикер.
Он отметил, что количество российских пехотных штурмов на Купянском направлении уменьшилось - солдатам сложнее передвигаться из-за погодных условий. Также россияне накапливают свои войска в тыловых позициях на восточном берегу Оскола.
Бои на Купянском направлении
Напомним, ранее начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.
В самом Волчанске российские войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Там продолжаются тяжелые бои.
Также напомним, что 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.
Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.
Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.
Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.
Недавно стало известно, что украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.