Над Харьковом появляются антидроновые сетки, какие районы защитят первыми

После серии российских атак на Харьковщине власти предпринимают новые меры защиты. Часть перемен уже можно увидеть на подъездах к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По его словам, решение было принято на фоне постоянных российских обстрелов области и усиления атак беспилотниками.

В настоящее время антидроновые сетки устанавливают в окрестностях Харькова. Именно эти участки считаются наиболее уязвимыми к атакам вражеских беспилотников.

В то же время, в ОВА не исключают, что впоследствии защитные конструкции могут появиться и в других районах города, если этого потребует опасная ситуация.

"Это уже окрестности города Харькова, это уже наша реальность. А там (в планах – ред.) окружная дорога и дальше, возможно, будем защищать вглубь города в том числе", - отметил Синегубов.

Кроме антидроновых сеток, Харьковщина расширяет использование радиоэлектронной борьбы совместно с Министерством обороны и международными партнерами.

По словам Синегубова, работа РЭБ уже дает результат. До Харькова долетает лишь часть средств поражения, которые запускает противник, в то время как значительное количество удается подавить или уничтожить.